Суд щодо катастрофи MH17, аварія на газопроводі, нова партія Pfizer: новини за 8 червня

На суді у справі щодо катастрофи MH17 вперше озвучили покази свідків запуску ракети, на Прикарпатті сталася аварія на газопроводі, в Україну прибула нова партія вакцини Pfizer. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 8 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

На суді щодо MH17 вперше озвучили покази свідків запуску ракети

На суді у справі про катастрофу MH17 вперше озвучили свідчення свідків запуску ракети з установки "Бук", яка, за версією слідства, збила літак. Вісім свідків заявили слідству, що бачили або чули запуск ракети.

Також на суді показали фото уламків ракети "Бук", яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що всі докази у справі про катастрофу MH17 на Донбасі вказують на те, що літак збила російська ракета і саме Росія постачала зброю. У версії слідства достатньо підтверджень.

У аеропорту "Бориспіль" шукали бомбу на літаку. Поліція порушила справу

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 8 червня перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ". Бомбу на літаку не знайшли, а за фактом неправдивого мінування поліція порушила справу.

Близько 15:00 диспетчер аеропорту повідомив поліцію про те, що анонім зателефонував та заявив про бомбу на борту літака. Після того, як літак здійснив посадку та став на стоянку, з нього евакуювали 119 пасажирів та 6 членів екіпажу.

СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія"

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія". Вони можуть бути причетними до розповсюдження агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України.

Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді.

На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі

У селі Клузів (Івано-Франківська область) вибухнула труба високого тиску газопроводу Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці. Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано.

Очевидці публікують відео та фото з місця події.

Під Дніпром майже тиждень шукали хлопчика: знайшли в каналізаційному люку

У місті Покров Дніпропетровської області виявили мертвим 8-річного хлопчика, який зник майже тиждень тому.

8-річний Огли Ібрагім відправився на прогулянку на дитячий майданчик, який знаходиться недалеко від його будинку ще 2 червня, близько 12 години дня. Увечері дитина додому не з'явилася, але батьки чомусь не відразу звернулися в поліцію. За допомогою вони кинулися тільки через чотири дні - 6 червня. На пошуки хлопчика поліція кинула всі сили, зокрема залучили кінологічну службу. Саме собака і змогла відшукати тіло дитини.

Посилення покарання за протести в Білорусі: Лукашенко підписав закон

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів. Посилюється відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Основні положення закону набудуть чинності через 10 днів, деякі - через три місяці.

Макрону дали ляпас під час поїздки країною. Двох осіб заарештували

Французькому президенту Еммануелю Макрону під час поїздки країною дали ляпас. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб.

Сам Макрон назвав напад на нього в департаменті Дром окремим і ні з чим не пов'язаним інцидентом. Французький лідер закликав не перебільшувати його.

37-річна жінка з ПАР народила відразу 10 дітей: встановила світовий рекорд

37-річна жінка з ПАР народила відразу 10 дітей. При цьому вона побила світовий рекорд Гіннеса, який встановила малійка, яка народила дев'ять дітей в Марокко в минулому місяці.

Цікаво, що Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж передбачалося. Коли лікарі проводили обстеження, то говорили про 8 дітей.

В Україну йде циклон з сильними грозами: погода стане небезпечною

Погода в Україні найближчими днями очікується літня, але грози та дощі накриють всю територію країни. Температура повітря буде підніматися у всіх областях.

Детальніше про те, яка погода чекає Україну найближчими днями – в матеріалі Styler.