Макрону дали ляпас під час поїздки країною. Двох осіб заарештували

Французькому президенту Еммануелю Макрону під час поїздки країною дали ляпас. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб.

Про це пише BFM TV .

Повідомляється, що інцидент стався під час його поїздки в департамент Дром, де Макрон планував обговорити брак робочої сили з представниками ресторанного бізнесу.

Сьогодні ж в соціальних мережах почало поширюватися відео, де чоловік дає Макрону ляпас. Справжність відео підтвердили BFMTV в Єлисейському палаці.

Також повідомляється, що після цього ляпаса були заарештовані дві особи.