Макрону дали ляпас під час поїздки країною. Двох осіб заарештували
Французькому президенту Еммануелю Макрону під час поїздки країною дали ляпас. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб.
Про це пише BFM TV.
Повідомляється, що інцидент стався під час його поїздки в департамент Дром, де Макрон планував обговорити брак робочої сили з представниками ресторанного бізнесу.
Сьогодні ж в соціальних мережах почало поширюватися відео, де чоловік дає Макрону ляпас. Справжність відео підтвердили BFMTV в Єлисейському палаці.
Також повідомляється, що після цього ляпаса були заарештовані дві особи.
BREAKING: Macron slapped in the face— Politics For All (@PoliticsForAlI) June 8, 2021
Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція з 9 червня почне приймати вакцинованих туристів з інших країн. Україна для Франції увійшла в помаранчеву зону, тому для в'їзду вакцинованим українцям потрібно показати результати тесту на COVID-19.
З кінця травня у Франції йде масова вакцинація від COVID-19 всіх бажаючих віком від 18 років. За даними МОЗ країни на 1 червня, перше щеплення отримали понад 26 млн французів, два щеплення - 11 млн.