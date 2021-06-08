На суді щодо MH17 вперше озвучили покази свідків запуску ракети

На суді у справі про катастрофу MH17 вперше озвучили свідчення свідків запуску ракети з установки "Бук", яка, за версією слідства, збила літак. Вісім свідків заявили слідству, що бачили або чули запуск ракети.

Повідомляється, що свідків допитували представники Міжнародної слідчої групи (JIT) і слідчий суддя. Як мінімум вісім осіб заявили, що бачили або чули політ ракети в небі недалеко від міста Сніжне (на липень 2014 року вже перебувало в окупації). Три свідки стверджують, що були в районі місця запуску ракети.

При цьому один свідок підкреслив, що за кілька секунд до катастрофи MH17 перебував на блокпосту бойовиків "ДНР" недалеко від населеного пункту Первомайське, почув гуркіт, потім свист і звук розриву в небі. Через кілька секунд з неба почали падати уламки.

Також повідомляється, що слідчий суддя вивчив дані телефонного білінгу цього свідка. Як з'ясувалося, в день катастрофи 17 липня 2014 він дійсно знаходився в тому районі.