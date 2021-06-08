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На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину

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Клузів, Вівторок 08 червня 2021 14:05
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину Фото: в Івано-Франківській області стався вибух на газопроводі (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У селі Клузів (Івано-Франківська область) вибухнула труба високого тиску газопроводу Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці. Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Повідомляється, що вибух стався в 12:40. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС, повідомили у прес-службі "Оператора ТГС України".

Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня.

Радник міського голови Івано-Франківська Назар Кішак повідомив, що рятувальники проводять роботу по локалізації надзвичайної ситуації.

Фото: в Івано-Франківській області стався вибух на газопроводі (facebook.com)

Крім того, глава Оператора ГТС Сергій Макогон написав на своїй сторінці у Facebook, що це газогін-відвід діаметру 500 мм місцевого значення, а не магістральний газопровід УПУ (Уренгой-Помари-Ужгород).

"Прошу не розповсюджувати фейки, які грають на руки прихильникам "Північного Потоку-2", - зазначив він.

Нагадаємо, в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

Зазначимо, вибух на газопроводі під Лубнами стався також через розгерметизацію.

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На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
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