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Аварія на газопроводі на Прикарпатті: фото та відео з місця події

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Клузів, Вівторок 08 червня 2021 15:17
Аварія на газопроводі на Прикарпатті: фото та відео з місця події Фото: на Прикарпатті вибухнув газопровід (galka.if.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 8 червня, у селі Клузів на Прикарпатті стався вибух на газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці". Очевидці вже почали публікувати відео та фото з місця події.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Вибух на ділянці газопроводу високого тиску у селі Клузів стався сьогодні близько опівдня. Коли рятувальники прибули на місце події, то вогню вже не було. Наразі там працюють рятувальники та інші профільні служби, а до місця події нікого не пропускають. На ділянці сталася розгерметизація.

Фото: на Прикарпатті стався вибух на газопроводі (galka.if.ua)

Як пише "Галка", поблизу місця події дуже висока концентрація газу, але запаху газу не відчутно, оскільки він з’являється вже на іншій стадії. Місцеві жителі розповіли, що почули сильний вибух, після чого побачили стовп диму.

В результаті вибуху було пошкоджено автомобіль, який стояв неподалік, а у населеному пункті зникло світло.

Нагадаємо, про вибух на газопроводі стало відомо сьогодні близько 14-ї години дня. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Як наголосив оператор газотранспортних систем України, загрози припинення газопостачання в прилеглі населені пункти немає.

Також РБК-Україна писало, що рятувальники евакуювали з району вибуху газопроводу двох місцевих жителів.

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