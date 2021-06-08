Аварія на газопроводі на Прикарпатті: фото та відео з місця події

Сьогодні, 8 червня, у селі Клузів на Прикарпатті стався вибух на газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці". Очевидці вже почали публікувати відео та фото з місця події.

Вибух на ділянці газопроводу високого тиску у селі Клузів стався сьогодні близько опівдня. Коли рятувальники прибули на місце події, то вогню вже не було. Наразі там працюють рятувальники та інші профільні служби, а до місця події нікого не пропускають. На ділянці сталася розгерметизація.

Фото: на Прикарпатті стався вибух на газопроводі (galka.if.ua)

Як пише "Галка", поблизу місця події дуже висока концентрація газу, але запаху газу не відчутно, оскільки він з’являється вже на іншій стадії. Місцеві жителі розповіли, що почули сильний вибух, після чого побачили стовп диму.

В результаті вибуху було пошкоджено автомобіль, який стояв неподалік, а у населеному пункті зникло світло.