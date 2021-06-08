СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія"

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія". Вони можуть бути причетними до розповсюдження агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України.

Обшуки проводились за місцем проживання двох фігурантів справи: у Києві та у Бучанському районі (Київська область). В ході обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти.

Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру, повідомили у СБУ.

Фото: у засновників "Партії Шарія" провели обшуки (ssu.gov.ua)

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.