Посилення покарання за протести в Білорусі: Лукашенко підписав закон

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів. Посилюється відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Згідно з ним, до відповідальності за неодноразове порушення порядку організації або проведення масових заходів можуть притягати осіб, які двічі протягом року були засуджені за статтею 24.23 КоАП за несанкціоновані акції і протягом року після другого стягнення знову порушили законодавство про масові заходи.

За це загрожує арешт, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Посилюється й відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Раніше за таке порушення можна було отримати до трьох років обмеження або позбавлення волі. Цей закон передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі або від двох до п’яти років обмеження волі.

Передбачена кримінальна відповідальність за участь в екстремістському формуванні та сприянні екстремістській діяльності. За залучення до екстремістської діяльності і "інше сприяння" такій діяльності загрожує до чотирьох років обмеження волі або від двох до шести років в'язниці.

У документі прописана кримінальна відповідальність для власників інтернет-ресурсів за поширення забороненої інформації. Якщо таке діяння було вчинено повторно протягом року, покарати можуть штрафом, а також застосувати до двох років позбавлення волі.

За "умисне незаконне надання інформації про приватне життя і персональні дані іншої особи без її згоди, за реабілітацію нацизму" також вводиться кримінальна відповідальність. Якщо громадянина двічі за рік засудили за пропаганду, демонстрацію, розповсюдження нацистської символіки, зберігання з метою розповсюдження, йому може загрожувати до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

Відповідальність за вбивство міліціонерів і військовослужбовців також посилена: нижня планка піднята з 10 до 12 років позбавлення волі. Більш жорсткою стала і відповідальність за опір особам, які охороняють громадський порядок, насильство і погрози проти них і суддів, образу представників влади і їхніх близьких.

Посилено покарання за наклеп, заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, наругу над державними символами, публічні заклики до несанкціонованих акцій.

До того ж істотно посилюється відповідальність за ухилення від сплати податків. Максимальний термін ув'язнення за таке діяння, що призвело до заподіяння шкоди у великому розмірі, збільшується з трьох до семи років, а в особливо великому розмірі - з семи до дванадцяти років.

Зазначається, що основні положення закону набудуть чинності через 10 днів, деякі - через три місяці.