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Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков СБУ на захваченных кораблях

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 08:58
Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков СБУ на захваченных кораблях
Фото: Василий Грицак (УНИАН)

По данным СБУ, один из контрразведчиков получил тяжелое ранение

На борту захваченных в Керченском проливе кораблей Военно-морских сил Украины находились контрразведчики Службы безопасности (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Грицака.

Сообщается, что на борту захваченных кораблей действительно пребывали сотрудники военной контрразведки СБУ. По словам Грицака, они выполняли задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС Украины. Кроме того, он напомнил, что военные контрразведчики на протяжении более четырех лет находятся на передовой бок о бок с военнослужащими Вооруженных сил.

"По подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", - отметил Грицак и добавил, что СБУ принимает необходимые меры для освобождения пленных.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму сегодня изберут меру пресечения захваченным украинским морякам с кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Накануне в ЕС призвали Российскую Федерацию немедленно освободить украинских моряков.

 

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