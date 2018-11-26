Украина не имеет связи с ранеными военными моряками, - Муженко

Фото: Виктор Муженко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Генштаба ВСУ известно, что трое раненых пербувають в больницах в Керчи

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не имеет связи с военными моряками, раненых в результате атаки России на корабле ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом во время вуступу в Верховной раде в понедельник, 26 ноября, заявил руководитель Генштаба Виктор Муженко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что Украине известно о трех моряков, которые находятся в больницах Керчи в оккупированном Крыму.

"По трем раненым - они находятся в городской больнице города Керчи, по остальным места их нахождения в настоящее время неизвестны. Они были рассредоточены по городу, возможно, они даже в других городах. Связи с ними нет. Информацию о раненых мы получили через Красный Крест", - сказал Муженко.

Напомним, недавно было опубликовано список имен украинских военных моряков, которых захватила в плен Россия во время атаки на корабли ВМС. В списке 18 имен, в общем захвачено 24 моряков.

Ранее сообщалось, что прооперировали трех украинских военнослужащих, раненых во время атаки в Керченском проливе, на территории аннексированного Крыма.