"Суд" у Керчі арештував трьох поранених українських моряків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Їх триматимуть під вартою до 25 січня 2019 року

В окупованому Криму "Керченський міський суд" арештував на два місяці трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка у Facebook.

Серед арештованих Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Зазначається, що до судового засідання поранені перебували у лікарні. Ейдер раніше був прооперований.

Також журналіст повідомляє, що до українських моряків не допустили незалежних адвокатів. Всіх трьох "суд" заарештував до 25 січня 2019 року.

Зазначимо, що всього 27 листопада в анексованому Криму було заарештовано 15 українських військовослужбовців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "суд" у Криму призначив два місяці арешту затриманому РФ українському військовослужбовцю Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянськ".