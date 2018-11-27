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"Суд" у Керчі арештував трьох поранених українських моряків

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 22:28
"Суд" у Керчі арештував трьох поранених українських моряків
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Їх триматимуть під вартою до 25 січня 2019 року

В окупованому Криму "Керченський міський суд" арештував на два місяці трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка у Facebook.

Серед арештованих Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Зазначається, що до судового засідання поранені перебували у лікарні. Ейдер раніше був прооперований.

Також журналіст повідомляє, що до українських моряків не допустили незалежних адвокатів. Всіх трьох "суд" заарештував до 25 січня 2019 року. 

&quot;Суд&quot; у Керчі арештував трьох поранених українських моряків

Зазначимо, що всього 27 листопада в анексованому Криму було заарештовано 15 українських військовослужбовців. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "суд" у Криму призначив два місяці арешту затриманому РФ українському військовослужбовцю Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянськ".

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