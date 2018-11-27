"Суд" арестовал первого задержанного в Азовском море украинского моряка

Фото: украинский корабль после атаки (facebook.com/marektv)

Речь идет о Владимире Варимезе из Одесской области 1992 года рождения

"Киевский райсуд Симферополя" арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналиста "Радио свобода" Антона Наумлюка.

Как сообщается, это Владимир Варимезе из Одесской области 1992 года рождения. Его обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Украинский моряк вину не признал.

"Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 25 января 2019 года члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза. Очевидно, такая же мера пресечения будет избрана и для остальных украинских моряков", - написал журналист.

Опубліковано Акъ Къая Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

В Военно-морских силах уже заявили, что захваченные моряки дают показания под давлением.

Также глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.

Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет связи с ранеными военными моряками.