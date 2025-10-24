Бельгия разрушила планы Евросоюза по финансированию Украины, - Politico

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер остановил планы ЕС по изъятию замороженных российских активов и предоставлению Украине кредита на сумму 140 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, из-за этого лидеры ЕС вынуждены будут снова вернуться к вопросу финансовой поддержки Киева в декабре - если не созовут внеочередную встречу раньше.

"Это полный беспорядок, все должно было пойти совсем иначе", - признался один из дипломатов.

Неожиданная позиция Бельгии стала сюрпризом для дипломатов, министров и высокопоставленных чиновников ЕС. В итоговых документах встречи исчезли любые прямые упоминания об использовании замороженных российских активов для финансирования так называемого "репарационного кредита" для Украины, а также - предложения по учету бельгийских оговорок.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что о провале инициативы говорить рано. В то же время, по словам Politico, никто из европейских лидеров не смог назвать конкретные сроки, когда ЕС примет решение об использовании российских госактивов для поддержки Киева.

До того, как переговоры зашли в тупик, союзники Украины находились в приподнятом настроении. ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России, который охватил "теневой флот" нефтяных танкеров Кремля, банковскую систему и энергетическую отрасль.

В то же время Дональд Трамп впервые ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, чем вызвал положительные отзывы европейских партнеров.

"Эта неделя была непростой, но мы сейчас в достаточно хорошем положении", - сказал один из советников в начале саммита в четверг.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что инициатива использовать замороженные активы для создания кредита Киеву не отклонена.

"Ее не похоронили. Мы обсудили технические детали. Просто нужно действовать осторожно, чтобы не нарушить международное право", - заявил президент Франции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к спокойствию и заверила, что ЕС останется надежным союзником Украины.

"После санкций ЕС и Трампа предоставление репарационного кредита могло бы стать отличным завершением недели. Но мы упустили эту возможность", - отметил один из дипломатов.