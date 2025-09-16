ua en ru
В бюджете-2026 отсутствуют источники внешней помощи на 18 млрд долларов

Украина, Вторник 16 сентября 2025 13:06
В бюджете-2026 отсутствуют источники внешней помощи на 18 млрд долларов Фото: Украине не хватает 18 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2026 году за счет международной помощи на 44 млрд долларов. Источники для 18 млрд долларов из них пока не определены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

Государственные внешние заимствования в 2026 году составят 2,01 трлн гривен (44 млрд долларов по курсу 45,7 грн/доллар), внутренние - 420 млрд гривен.

При этом средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 17,1% годовых, для внешних - около 5% годовых.

Ожидается, что Европейский Союз предоставит Украине 10 млрд долларов (UA Facility), МВФ - 2,3 млрд долларов, Великобритания (через Всемирный банк) - 2,3 млрд долларов.

Также Украина рассчитывает на средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов от:

  • США - 9,3 млрд долларов,
  • Японии - 1,9 млрд долларов,
  • Канады - 150 млн долларов.

По этим кредитам Украина ничего не будет платить.

Также Украина планирует привлечь от "других кредиторов" 18 млрд долларов. Конкретные источники не указаны.
Дефицит бюджета

Следует отметить, что в прошлом году в проекте бюджета также была значительная "дыра" - на 19 млрд долларов, которая была затем закрыта за счет средств от российских активов.

В НБУ спокойно относятся к ситуации, которая повторяется каждый год. Как заявил первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, в 2026 году наиболее вероятным источником будут "средства европейских партнеров".

