Лидеры ЕС отложили решение по "репарационному кредиту" для Украины, - Bloomberg

Бельгия, Четверг 23 октября 2025 23:06
UA EN RU
Лидеры ЕС отложили решение по "репарационному кредиту" для Украины, - Bloomberg Фото: Совет ЕС отложил решение по использованию замороженных активов РФ до декабря (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейский Союз отложил до декабря решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Это произошло после того, как Бельгия потребовала получить большие гарантии, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на 140 млрд евро.

Источники издания, знакомые с этим вопросом, сообщили, что лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите.

Отмечается, что цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.

Замороженные активы РФ для Украины

Напомним, сегодня, 23 октября, в Брюсселе состоялось заседание Европейского Совета. На нем рассматривалось использование замороженных активов страны-агрессора для предоставления финансовой помощи Украине на ближайшие годы.

В начале обсуждения вопроса по Украине участники встречи заслушали украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно оценке МВФ, объем замороженных российских активов в 2024-2025 годах ориентировочно превышает 300-350 млрд долларов.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европы использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Одним из механизмов является вероятность использования Евросоюзом замороженных активов РФ в качестве "репарационного кредита" для Украины. Проект предусматривает возврат кредита только после получения Украиной компенсации от России.

Отметим, 1 октября "Группа семи" провела видеосаммит, во время которого состоялось обсуждение использования замороженных активов страны-агрессора в интересах Украины.

