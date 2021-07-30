Стратегія зовнішньої політики, нові санкції та тарифи: що сьогодні розглянула РНБО

У п'ятницю, 30 липня, на території Донецької області відбулося виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на сьогоднішньому засіданні розглянули 8 питань.
Які питання обговорювали на засіданні РНБО - в матеріалі РБК-Україна.
РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Як наголосив після засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, такий документ в Україні затвердили вперше за 30 років незалежності.
Стратегія визначає шість пріоритетних напрямків:
На засіданні РНБО заслухали доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо ситуації на українському кордоні. Глава держави доручив міністерству привести український державний кордон у бойову відповідність.
РНБО обговорила сьогодні питання якості води в Україні та вирішила на наступному засіданні заслухати доповідь голови екологічної служби. Крім того, на РНБО вирішили впроваджувати системи зрошення сільськогосподарських земель з урахуванням змін клімату. З наступного року фермери повинні максимально впроваджувати крапельне зрошення.
Водночас РНБО вирішила взятися за забезпечення шкіл та дитсадків водопостачанням та каналізацією.
РНБО ухвалила рішення, що у разі загрози національній безпеці в обленерго можуть вводитися тимчасові адміністрації. РНБО занепокоєна монополізацією в енергетичній галузі.
На засіданні РНБО також ухвалили рішення для недопущення підняття тарифу на електроенергію для уразливих категорій населення.
РНБО за пропозицією Міністерства внутрішніх справ України розширила список санкцій за контрабанду. До списку потрапили 3 фізичні особи та 24 пов'язані з ними компанії.
Так, санкційний список поповнили:
На засіданні РНБО заслухали міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо стану підготовки медичної системи до чергової хвилі коронавірусу. Рішень з цього питання сьогодні не ухвалювали.