Стратегія зовнішньої політики, нові санкції та тарифи: що сьогодні розглянула РНБО

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України

РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Як наголосив після засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, такий документ в Україні затвердили вперше за 30 років незалежності.

Стратегія визначає шість пріоритетних напрямків:

Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України. Протидія агресивної політики Російської Федерації. Курс на членство в ЄС і НАТО. Просування українського експорту і залучення інвестицій. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Просування позитивного іміджу України у світі.

Захист державного кордону

На засіданні РНБО заслухали доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо ситуації на українському кордоні. Глава держави доручив міністерству привести український державний кордон у бойову відповідність.

Питання води

РНБО обговорила сьогодні питання якості води в Україні та вирішила на наступному засіданні заслухати доповідь голови екологічної служби. Крім того, на РНБО вирішили впроваджувати системи зрошення сільськогосподарських земель з урахуванням змін клімату. З наступного року фермери повинні максимально впроваджувати крапельне зрошення.

Водночас РНБО вирішила взятися за забезпечення шкіл та дитсадків водопостачанням та каналізацією.

Боротьба з монополією в енергетиці та тарифи

РНБО ухвалила рішення, що у разі загрози національній безпеці в обленерго можуть вводитися тимчасові адміністрації. РНБО занепокоєна монополізацією в енергетичній галузі.

На засіданні РНБО також ухвалили рішення для недопущення підняття тарифу на електроенергію для уразливих категорій населення.

Нові санкції за контрабанду

РНБО за пропозицією Міністерства внутрішніх справ України розширила список санкцій за контрабанду. До списку потрапили 3 фізичні особи та 24 пов'язані з ними компанії.

Так, санкційний список поповнили:

громадянин Німеччини Олександр Акст;

громадянин України Валерій Фальковський;

громадянин України Владислав Студенець.

Підготовка до нової хвилі COVID

На засіданні РНБО заслухали міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо стану підготовки медичної системи до чергової хвилі коронавірусу. Рішень з цього питання сьогодні не ухвалювали.