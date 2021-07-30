Стратегия внешней политики, новые санкции и тарифы: что сегодня рассмотрел СНБО

Стратегия внешнеполитической деятельности Украины

СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Как отметил после заседания министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такой документ в Украине утвердили впервые за 30 лет независимости.

Стратегия определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины. Противодействие агрессивной политике Российской Федерации. Курс на членство в ЕС и НАТО. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций. Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Защита государственной границы

На заседании СНБО заслушали доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно ситуации на украинской границе. Глава государства поручил министерству привести украинскую государственную границу в боевое соответствие.

Вопрос воды

СНБО обсудил сегодня вопрос качества воды в Украине и решил на следующем заседании заслушать доклад главы экологической службы. Кроме того, на СНБО решили внедрять системы орошения сельскохозяйственных земель с учетом изменений климата. Со следующего года фермеры должны максимально внедрять капельное орошение.

В то же время СНБО решил взяться за обеспечение школ и детсадов водоснабжением и канализацией.

Борьба с монополией в энергетике и тарифы

СНБО принял решение, что в случае угрозы национальной безопасности в облэнерго могут вводиться временные администрации. СНБО обеспокоен монополизацией в энергетической отрасли.

На заседании СНБО также приняли решение для недопущения поднятия тарифа на электроэнергию для уязвимых категорий населения.

Новые санкции за контрабанду

СНБО по предложению Министерства внутренних дел Украины расширил список санкций за контрабанду. В список попали 3 физических лица и 24 связанные с ними компании.

Так, санкционный список пополнили:

гражданин Германии Александр Акст;

гражданин Украины Валерий Фальковский;

гражданин Украины Владислав Студенец.

Подготовка к новой волне COVID

На заседании СНБО заслушали министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно состояния подготовки медицинской системы к очередной волне коронавируса. Решений по этому вопросу сегодня не принимали.