Стратегия внешней политики, новые санкции и тарифы: что сегодня рассмотрел СНБО

В пятницу, 30 июля, на территории Донецкой области состоялось выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на сегодняшнем заседании рассмотрели 8 вопросов.
Какие вопросы обсуждали на заседании СНБО - в материале РБК-Украина.
СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Как отметил после заседания министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такой документ в Украине утвердили впервые за 30 лет независимости.
Стратегия определяет шесть приоритетных направлений:
На заседании СНБО заслушали доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно ситуации на украинской границе. Глава государства поручил министерству привести украинскую государственную границу в боевое соответствие.
СНБО обсудил сегодня вопрос качества воды в Украине и решил на следующем заседании заслушать доклад главы экологической службы. Кроме того, на СНБО решили внедрять системы орошения сельскохозяйственных земель с учетом изменений климата. Со следующего года фермеры должны максимально внедрять капельное орошение.
В то же время СНБО решил взяться за обеспечение школ и детсадов водоснабжением и канализацией.
СНБО принял решение, что в случае угрозы национальной безопасности в облэнерго могут вводиться временные администрации. СНБО обеспокоен монополизацией в энергетической отрасли.
На заседании СНБО также приняли решение для недопущения поднятия тарифа на электроэнергию для уязвимых категорий населения.
СНБО по предложению Министерства внутренних дел Украины расширил список санкций за контрабанду. В список попали 3 физических лица и 24 связанные с ними компании.
Так, санкционный список пополнили:
На заседании СНБО заслушали министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно состояния подготовки медицинской системы к очередной волне коронавируса. Решений по этому вопросу сегодня не принимали.