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РНБО взялася за забезпечення шкіл та дитсадків водою та каналізацією

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 19:37
РНБО взялася за забезпечення шкіл та дитсадків водою та каналізацією Фото: всі українські школи підключать до центральної каналізації (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на черговому засіданні обговорила питання забезпечення навчальних закладів і лікарень якісною водою. Було прийнято рішення під'єднати всі українські школи до централізованої каналізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні РНБО окремо було піднято питання забезпечення дитсадків, лікарень і шкіл якісною водою. "Загальна кількість таких об'єктів по дитячих садках і школах 303 318 по всій країні. Вони всі поставлені на моніторинг", - сказав Данілов.

"Щобільше, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні РНБО ми прийняли рішення забезпечити в такий спосіб, щоб вона там обов'язково з'явилася найближчим часом. Для того, щоб ми зняли це питання у XXI столітті", - додав секретар РНБО.

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