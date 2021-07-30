ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО вживатиме заходи у разі загрози від енергетичної монополізації, - Данілов

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 30 липня 2021 18:50
РНБО вживатиме заходи у разі загрози від енергетичної монополізації, - Данілов Фото: РНБО боротиметься проти енергетичної монополізації у разі загрози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рада національної безпеки і оборони України схвильована через монополізацію енергетичної галузі та небезпечну тенденцію, яка спостерігається в ній сьогодні. Олексій Данілов розповів, яким чином в країні планують боротися з нею у разі загрози національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"РНБО спостерігає дуже небезпечні тенденції в енергетичній галузі. Ми бачимо монополізацію. Це пан Ахметов, Новинський, Боголюбов, Суркіси, Григоришин, Льовочкін, Коломойський, і громадянин Росії Воєводін. Вони володіють газорозподільчою мережею. У разі загрози нацбезпеки ми розглядаємо введення тимчасових адміністрацій. Ми не дозволимо маніпулювати тарифами", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що координаційний орган прийняв рішення про те, що ціни на електроенергію для вразливих верств України не можуть підійматися.

"Тариф на електроенергію для уразливих верств не може бути піднятий. Таке рішення на РНБО було прийнято", - відзначив Данілов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України РНБО монополия Олексій Данілов
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа