Зеленський доручив привести у бойову відповідність кордони України
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський доручив привести у бойову відповідність кордони України. Таке доручення він дав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данилова.
"Є завдання, яке поставив президент - найближчим часом привести в бойову відповідність всі наші кордони", - заявив Данилов.