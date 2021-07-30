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Зеленський доручив привести у бойову відповідність кордони України

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П'ятниця 30 липня 2021 19:38
Зеленський доручив привести у бойову відповідність кордони України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський доручив привести у бойову відповідність кордони України. Таке доручення він дав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данилова.

"Є завдання, яке поставив президент - найближчим часом привести в бойову відповідність всі наші кордони", - заявив Данилов.

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Володимир Зеленський
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