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Україна з наступного року почне масово впроваджувати крапельне зрошення, - РНБО

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 19:56
Україна з наступного року почне масово впроваджувати крапельне зрошення, - РНБО Фото: в Україні впроваджуватиметься крапельне зрошення (facebook.com/ualeadershipacademy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні 30 Липня розглянула питання про забезпечення водою сільського господарства країни на тлі зміни клімату. Було прийнято рішення з наступного року максимально впроваджувати крапельне зрошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, на засіданні окремо було питання про забезпечення водою нашого сільського господарства. "Мова йде про застосування систем зрошення з урахуванням клімату, за яким ми сьогодні всі спостерігаємо", - сказав він.

"З урахуванням того, що відбувається в сільському господарстві для забезпечення продовольчої безпеки нашої країни з наступного року максимально нашими фермерами буде впроваджуватися крапельне зрошення", - уточнив Данілов.

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РНБО сельское хозяйство
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