РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Подібний документ з'явився вперше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - зазначив він.
За його словами, раніше через відсутність стратегії України проходила через "хитання з одного боку в іншу".
У документі визначено мету зовнішньої політики - утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської країни. Стратегія також визначає шість пріоритетних напрямків:
- Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.
- Протидія агресивної політики Російської Федерації.
- Курс на членство в ЄС і НАТО.
- Просування українського експорту і залучення інвестицій.
- Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
- Просування позитивного іміджу України в світі.
Загалом у стратегії більше 250 пунктів. Але вони зводяться до того, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.