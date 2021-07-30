ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 18:29
РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Подібний документ з'явився вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - зазначив він.

За його словами, раніше через відсутність стратегії України проходила через "хитання з одного боку в іншу".

У документі визначено мету зовнішньої політики - утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської країни. Стратегія також визначає шість пріоритетних напрямків:

  1. Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.
  2. Протидія агресивної політики Російської Федерації.
  3. Курс на членство в ЄС і НАТО.
  4. Просування українського експорту і залучення інвестицій.
  5. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
  6. Просування позитивного іміджу України в світі.

Загалом у стратегії більше 250 пунктів. Але вони зводяться до того, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Дмитро Кулеба стратегия
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа