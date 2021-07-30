ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО розширила список санкцій проти контрабандистів

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 18:37
РНБО розширила список санкцій проти контрабандистів Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони України розширила санкційний список проти контрабандистів. До нього увійшли ще три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

За словами Данілова, з санкційний список потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.

"Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Акст, Валерій Фальківський та Владислав Студинець. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку", - заявив він.

Секретар РНБО також підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало ввести трьох осіб до списку санкцій. Раніше список контрабандистів поповнювався пропозиціями Служби безпеки України.

Нагадаємо, на початку квітня РНБО вперше ввело санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції ввели проти, як сказав Зеленський, "топ-10 контрабандистів".

Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Україна контрабанда Санкції
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа