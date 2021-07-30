РНБО розширила список санкцій проти контрабандистів
Рада національної безпеки і оборони України розширила санкційний список проти контрабандистів. До нього увійшли ще три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.
За словами Данілова, з санкційний список потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.
"Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Акст, Валерій Фальківський та Владислав Студинець. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку", - заявив він.
Секретар РНБО також підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало ввести трьох осіб до списку санкцій. Раніше список контрабандистів поповнювався пропозиціями Служби безпеки України.
Нагадаємо, на початку квітня РНБО вперше ввело санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції ввели проти, як сказав Зеленський, "топ-10 контрабандистів".
Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.