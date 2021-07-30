РНБО розширила список санкцій проти контрабандистів

Рада національної безпеки і оборони України розширила санкційний список проти контрабандистів. До нього увійшли ще три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

За словами Данілова, з санкційний список потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.

"Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Акст, Валерій Фальківський та Владислав Студинець. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку", - заявив він.

Секретар РНБО також підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало ввести трьох осіб до списку санкцій. Раніше список контрабандистів поповнювався пропозиціями Служби безпеки України.