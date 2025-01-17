Столетнее соглашение с Британией и удар по нефтебазе под Воронежем: новости за 16 января

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Тем временем Силы обороны атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа.

Более подробно о том, что произошло в четверг, 16 января, - в материале РБК-Украина .

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и тому подобное.

Подробнее о подписании соглашения и что предусматривает 100-летнее партнерство между Украиной и Британией - в материале РБК-Украина.

Украинские военные ударили по нефтебазе "Роснефти" возле Воронежа

Украинские защитники атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа.

"В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

В Силах спецопераций уточнили, что ударили по базе "Роснефти" в населенном пункте Лиски возле Воронежа.

Как отмечает Генштаб, зафиксировано попадание в цель не менее трех ударных дронов. На объекте возник масштабный пожар.

Установлено, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, поставлялось и для группировки войск РФ, воюющей против Украины.

Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она может состояться в ближайшие дни.

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", - ответил Фицо на вопрос журналиста по этому поводу во время своего визита в восточную Словакию, не сообщая дополнительных подробностей.

Ранее Фицо предложил провести встречу по восстановлению транзита газа через Украину в Словакии. Тогда Зеленский пригласил словацкого премьера приехать в Киев, но тот отказался.

Британия передаст Украине дополнительную артиллерию и новую систему ПВО

Великобритания в течение нескольких недель передаст Украине больше артиллерии. Также готовится поставка новой системы противовоздушной обороны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что в 2025 году Великобритания предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".

"Я рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которая впервые за 20 лет будет изготовлена в Соединенном Королевстве, и буквально через несколько недель начнет поставляться в Украину", - сказал премьер.

Стармер сообщил, что Британия передаст Украине новую мобильную систему ПВО "Gravehawk", производство которой профинансировано совместно с Данией.

По его словам, Британия также продолжит тренировать украинских военных в дополнение к 50 тысячам солдат, которые уже закончили обучение в Британии.

Италия усиливает поддержку, современное оружие уже направляется в Украину

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, Италия усиливает военную поддержку Украины. Очередной пакет с оружием, которое поможет наносить мощные удары, уже в пути.

Кроме того, Украина и Италия запланировали запуск совместных предприятий и другие инициативы в оборонной сфере.

Кандидат Трампа в министры финансов не исключил новые жесткие санкции против России

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует ужесточить санкции против России. Они могут войти в стратегию прекращения войны в Украине.

"Если какие-то чиновники в Российской Федерации смотрят эти слушания, они должны знать, что если меня утвердят, и если президент Трамп попросит об этом в рамках своей стратегии прекращения войны в Украине, я буду на 100% поддерживать усиление санкций", - сказал кандидат Трампа в министры финансов Скотт Бессент.

Особенно, по его словам, это касается российских нефтяных компаний, до уровня, который заставит Российскую Федерацию сесть за стол переговоров.