Кандидат Трампа в министры финансов не исключил новые жесткие санкции против России

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует усилить санкции против России. Они могут войти в стратегию прекращения войны в Украине.

Об этом заявил кандидат Трампа в министры финансов Скотт Бессент, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Особенно, по его словам, это касается российских нефтяных компаний, до уровня, который заставит Российскую Федерацию сесть за стол переговоров.

"Если какие-то чиновники в Российской Федерации смотрят эти слушания, они должны знать, что если меня утвердят, и если президент Трамп попросит об этом в рамках своей стратегии прекращения войны в Украине, я буду на 100% поддерживать усиление санкций", - сказал он.

Усиление санкций США против России

О том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует закончить войну России против Украины, он заявлял уже не впервые. Из самых смелых - Трамп заявил, что закончит войну в Украине за 24 часа.

При этом, санкции против РФ в этом плане занимают не последнее место. Буквально сегодня издание Bloomberg писало о том, что советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. При этом сейчас рассматриваются два подхода к этому.

Кроме того, не следует игнорировать еще несколько заявлений, которые были озвучены в последние дни. С одной стороны, у Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины, а с другой - ожидания Трампа о завершении войны РФ против Украины сдвинулись в сторону Пасхи по сравнению с ранее озвученными 24 часами.

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