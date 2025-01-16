Украинские военные ударили по нефтебазе "Роснефти" возле Воронежа
Украинские защитники атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа. Она входит в структуру "Роснефти".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ и ССО.
"В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.
В Силах спецопераций уточнили, что ударили по базе "Роснефти" в населенном пункте Лиски возле Воронежа.
Фото: Генштаб подтвердил удар по нефтебазе под Воронежем (t.me/GeneralStaffZSU)
Как отмечает Генштаб ВСУ, зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных дронов. На объекте возник масштабный пожар.
"В результате удара на нефтебазе начался мощный пожар. Несколько резервуаров до сих пор горят", - отметили ССО.
Установлено, что на нефтебазе хранили топливо, которое, в частности, поставлялось и для группировки войск РФ, которая воюет против Украины.
скриншот google.com/maps
Взрывы возле нефтебазы
Напомним, что вечером 15 января россияне пожаловались на взрывы в Воронежской области РФ. Громко было в районе города Лиски, где находится нефтебаза.
При этом россияне заявляли, что взрывы связаны с атакой дронов, сообщали о работе ПВО и якобы падении обломков. В сети также публиковали кадры серьезного пожара на местной нефтебазе.
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