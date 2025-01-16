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Украинские военные ударили по нефтебазе "Роснефти" возле Воронежа

Воронеж, Четверг 16 января 2025 14:25
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Украинские военные ударили по нефтебазе "Роснефти" возле Воронежа Фото: Силы обороны атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа. Она входит в структуру "Роснефти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ и ССО.

"В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

В Силах спецопераций уточнили, что ударили по базе "Роснефти" в населенном пункте Лиски возле Воронежа.

Украинские военные ударили по нефтебазе &quot;Роснефти&quot; возле Воронежа

Фото: Генштаб подтвердил удар по нефтебазе под Воронежем (t.me/GeneralStaffZSU)

Как отмечает Генштаб ВСУ, зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных дронов. На объекте возник масштабный пожар.

"В результате удара на нефтебазе начался мощный пожар. Несколько резервуаров до сих пор горят", - отметили ССО.

Установлено, что на нефтебазе хранили топливо, которое, в частности, поставлялось и для группировки войск РФ, которая воюет против Украины.

Украинские военные ударили по нефтебазе &quot;Роснефти&quot; возле Воронежа

скриншот google.com/maps

Взрывы возле нефтебазы

Напомним, что вечером 15 января россияне пожаловались на взрывы в Воронежской области РФ. Громко было в районе города Лиски, где находится нефтебаза.

При этом россияне заявляли, что взрывы связаны с атакой дронов, сообщали о работе ПВО и якобы падении обломков. В сети также публиковали кадры серьезного пожара на местной нефтебазе.

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