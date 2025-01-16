Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она может состояться в ближайшие дни.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Іrozhlas.
"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", - ответил Фицо на вопрос журналиста по этому поводу во время своего визита в восточную Словакию, не сообщая дополнительных подробностей.
Ранее Фицо предложил провести встречу по восстановлению транзита газа через Украину в Словакии, тогда президент Украины Владимир Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев.
Прекращение транзита российского газа через Украину
После решения Украины прекратить транзит российского газа после окончания соответствующего контракта с РФ с 1 января, Фицо резко раскритиковал это решение.
Он утверждал, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро дохода от платы за транспортировку газа. Фицо также пригрозил Украине ответными мерами, в частности прекращением поставок электроэнергии.
В свою очередь президент Владимир Зеленский обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию главы Кремля Владимира Путина.
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