Сторічна угода з Британією та удар по нафтобазі під Воронежем: новини за 16 січня

Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Тим часом Сили оборони атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 16 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Детальніше про підписання угоди та що передбачає 100-річне партнерство між Україною та Британією - в матеріалі РБК-Україна.

Українські військові ударили по нафтобазі "Роснєфті" біля Воронежа

Українські захисники атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа.

"В ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ", - йдеться у повідомленні Генштаба.

У Силах спецоперацій уточнили, що вдарили по базі "Роснєфті" у населеному пункті Лиски біля Воронежа.

Як зазначає Генштаб, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних дронів. На об’єкті виникла масштабна пожежа.

Встановлено, що на нафтобазі зберігали пальне, яке, зокрема, постачалося і для угруповання військ РФ, яке воює проти України.

Фіцо заявив, що може зустрітися з Зеленським найближчими днями

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вона може відбутися найближчими днями.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями", - відповів Фіцо на запитання журналіста з цього приводу під час свого візиту до східної Словаччини, не повідомляючи додаткових подробиць.

Раніше Фіцо запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині. Тоді Зеленський запросив словацького прем'єра приїхати до Києва, але той відмовився.

Британія передасть Україні додаткову артилерію та нову систему ППО

Велика Британія протягом кількох тижнів передасть Україні більше артилерії. Також готується постачання нової системи протиповітряної оборони.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до того".

"Я радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, яка вперше за 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, й буквально за кілька тижнів почне постачатися в Україну", - сказав прем'єр.

Стармер повідомив, що Британія передасть Україні нову мобільну систему ППО "Gravehawk", виробництво якої профінансовано спільно з Данією.

За його словами, Британія також продовжить тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч солдатів, які вже закінчили навчання у Британії.

Італія посилює підтримку, сучасна зброя вже прямує до України

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, Італія посилює військову підтримку України. Черговий пакет зі зброєю, яка допоможе завдавати потужних ударів, вже в дорозі.

Крім того, Україна та Італія запланували запуск спільних підприємств та інші ініціативи в оборонній сфері.

Кандидат Трампа у міністри фінансів не виключив нові жорсткі санкції проти Росії

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа планує посилити санкції проти Росії. Вони можуть увійти в стратегію припинення війни в Україні.

"Якщо якісь чиновники в Російській Федерації дивляться ці слухання, вони повинні знати, що якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп попросить про це в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, я буду на 100% підтримувати посилення санкцій", - сказав кандидат Трампа у міністри фінансів Скотт Бессент.

Особливо, за його словами, це стосується російських нафтових компаній, до рівня, який змусить Російську Федерацію сісти за стіл переговорів.