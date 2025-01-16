Италия усиливает поддержку, современное оружие уже направляется в Украину, - Умеров

Италия усиливает военную поддержку Украины. Очередной пакет с оружием, которое поможет наносить мощные удары, уже в дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Рустема Умерова.

По его словам, на встрече с министром обороны Италии Гвидо Крозетто договорились об усилении оборонного сотрудничества.

"Главная новость - очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", - отметил Умеров.

Кроме того, Украина и Италия запланировали запуск совместных предприятий и другие инициативе в оборонной сфере. Со своей стороны, Крозетто подчеркнул важность расширения формата "Рамштайн".

Какое оружие поставляет Италия

Отметим, итальянские партнеры поставляют Украине широкий спектр вооружения и техники. В частности, крылатые авиационные ракеты Storm Shadow для ударов на расстояния до 300 км. Кроме того, Италия вместе с Францией передавала зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который способен сбивать баллистические ракеты.

Также известно о поставках самоходных артиллерийских установок M109, зенитных ракет, систем Spada и Skyguard, гаубиц PzH-2000 и реактивных систем залпового огня.