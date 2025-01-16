Британия передаст Украине дополнительную артиллерию и новую систему ПВО
Великобритания в течение нескольких недель передаст Украине больше артиллерии. Также готовится поставка новой системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Он отметил, что в 2025 году Великобритания предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".
"Я сегодня рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которая впервые за 20 лет будет изготовлена в Соединенном Королевстве, и буквально через несколько недель начнет поставляться в Украину", - сказал премьер.
Стармер сообщил, что Британия передаст Украине новую мобильную систему ПВО "Грейтфул", производство которой профинансировано совместно с Данией.
По его словам, Британия также продолжит тренировать украинских военных в дополнение к 50 тысячам солдат, которые уже закончили обучение в Британии.
Помощь Британии
Напомним, Великобритания - одна из первых стран НАТО, которая поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения России. Великобритания организовала обучение украинских военных.
Также страна передала украинской армии военную технику, в частности танки, артиллерию, боевые машины и тому подобное.
Сегодня, 16 января, в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подписал с президентом Владимиром Зеленский историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между странами.
Что предусматривает это соглашение - узнайте в материале РБК-Украина.
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