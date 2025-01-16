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Британия передаст Украине дополнительную артиллерию и новую систему ПВО

Киев, Четверг 16 января 2025 15:49
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Британия передаст Украине дополнительную артиллерию и новую систему ПВО Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания в течение нескольких недель передаст Украине больше артиллерии. Также готовится поставка новой системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Он отметил, что в 2025 году Великобритания предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".

"Я сегодня рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которая впервые за 20 лет будет изготовлена в Соединенном Королевстве, и буквально через несколько недель начнет поставляться в Украину", - сказал премьер.

Стармер сообщил, что Британия передаст Украине новую мобильную систему ПВО "Грейтфул", производство которой профинансировано совместно с Данией.

По его словам, Британия также продолжит тренировать украинских военных в дополнение к 50 тысячам солдат, которые уже закончили обучение в Британии.

Помощь Британии

Напомним, Великобритания - одна из первых стран НАТО, которая поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения России. Великобритания организовала обучение украинских военных.

Также страна передала украинской армии военную технику, в частности танки, артиллерию, боевые машины и тому подобное.

Сегодня, 16 января, в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подписал с президентом Владимиром Зеленский историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между странами.

Что предусматривает это соглашение - узнайте в материале РБК-Украина.

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