Британия передаст Украине дополнительную артиллерию и новую систему ПВО

Великобритания в течение нескольких недель передаст Украине больше артиллерии. Также готовится поставка новой системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Он отметил, что в 2025 году Великобритания предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо до этого".

"Я сегодня рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которая впервые за 20 лет будет изготовлена в Соединенном Королевстве, и буквально через несколько недель начнет поставляться в Украину", - сказал премьер.

Стармер сообщил, что Британия передаст Украине новую мобильную систему ПВО "Грейтфул", производство которой профинансировано совместно с Данией.

По его словам, Британия также продолжит тренировать украинских военных в дополнение к 50 тысячам солдат, которые уже закончили обучение в Британии.