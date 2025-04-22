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Орбан демонстративно проголосовал против Украины в ЕС в опросе для венгров

Будапешт, Вторник 22 апреля 2025 18:09
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Орбан демонстративно проголосовал против Украины в ЕС в опросе для венгров Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе для венгров по поводу членства Украины в ЕС. Он проголосовал против такой интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского правительства в Facebook.

Орбан опубликовал фото своего участия в национальной консультации о членстве Украины в ЕС. На одном из кадров можно заметить, что в бюллетене он поставил крестик в графе "против".

Орбан демонстративно проголосовал против Украины в ЕС в опросе для венгровФото: Виктор Орбан проголосовал против Украины в ЕС (facebook.com/orbanviktor)

"Брюссель и партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал", - написал он, пытаясь объяснить свое решение.

Венгрия против членства Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает такое пополнение блока.

При этом он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение по поводу членства Украины в ЕС.

14 апреля венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают украинское вступление в ЕС.

В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.

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Украина Венгрия Виктор Орбан Вступление в ЕС
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