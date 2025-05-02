"Деньги тачками вывозят". Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии
Членство Украины в ЕС невыгодно для Венгрии, поскольку "угрожает ее экономике". Значительной проблемой является то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.
Об этом заявил ремьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.
По его словам, Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за три года из-за войны в Украине. Орбан утверждает, страна не имела бы таких экономических проблем, если бы деньги, присланные Украине, остались в европейской экономике.
"Однако европейские лидеры продолжают стремиться к войне и поддерживать Украину даже против воли американского руководства. Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов", - заявил венгерский премьер.
Он назвал значительной проблемой, что ЕС якобы должен содержать миллионную украинскую армию.
"Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить дома. Деньги, в том числе и наши, тачками вывозят в Украину", утверждает Орбан.
Он напомнил, что в Еврокомиссии объявили о намерениях принять Украину в ЕС до 2030 года.
"Европейская народная партия, материнская партия партии "Тиса", хочет ввести Украину в ЕС, что разрушит венгерскую экономику", - отметил Орбан, имея в виду политсилу своего главного политического соперника Петера Мадьяра.
Премьер Венгрии заявил, что Брюссель предлагает "совместно взять огромный кредит" для финансирования Украины, поскольку лидеры ЕС "знают, что самостоятельно они не в состоянии ее поддержать".
Он подчеркнул, что "нужно предотвратить задолженность Европы", а потому надо "оставаться твердым в вопросе Украины".
Орбан призвал всех венгров высказать свое мнение относительно вступления Украины в ЕС и принять участие в национальном опросе.
"Если бы это было выгодно венграм, они бы поддержали членство Украины, но наша страна заплатила бы за вступление Украины дополнительную цену", - добавил он.
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС
Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.
При этом он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.
14 апреля венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают украинское вступление в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.
Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.
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