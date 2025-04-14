В Польше назвали препятствие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров относительно членства Украины в Европейском Союзе. Также страна блокирует помощь Киеву и 17 пакет санкций ЕС против России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время брифинга после заседания совета министров иностранных дел ЕС.

По его словам, Польша хотела бы открыть первый кластер переговоров во время своего председательства в Евросоюзе - до 1 июля 2025 года.

"Есть одна страна - Венгрия - которая не имеет той моральной ясности, которую мы имеем благодаря атакам, которые осуществляет Путин. Я снова обратился к Венгрии с просьбой снять вето на выделение почти 7 млрд евро из Европейского фонда мира, а также прекратить блокировать открытие первого переговорного кластера. Но это как разговор с кирпичной стеной", - отметил Сикорский.

Глава МИД Польши также добавил, что Венгрия блокирует 17 пакет санкций ЕС против России.

Кроме того, Сикорский сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил министров иностранных дел стран ЕС во Львов на 8 и 9 мая, чтобы "показать, что Европа там, в Украине, а не становится на сторону Путина в Москве".