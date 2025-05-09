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Каллас заинтриговала планами Б и В на случай вето Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Пятница 09 мая 2025 16:59
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Каллас заинтриговала планами Б и В на случай вето Венгрии по вступлению Украины в ЕС Фото: глава дипломатии ЕС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии на вступление Украины не будет преодолено. Рассматривается план Б и план В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время визита во Львов.

"Конечно, мы также рассматриваем план Б и план В. Но сейчас основное внимание уделяется плану А, который заключается в том, чтобы привлечь всех к сотрудничеству. И если это не сработает, то мы работаем над планом Б", - сказала Каллас.

В то же время она не стала раскрывать план Б, поскольку он еще находится на стадии планирования.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.

При этом он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.

14 апреля венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают украинское вступление в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.

Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.

Кроме того, Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невыгодно для Венгрии, поскольку "угрожает ее экономике". По его словам, значительной проблемой является то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.

Он также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".

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Евросоюз Венгрия Вступление в ЕС
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