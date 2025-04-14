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Оппозиция Венгрии выяснила, сколько жителей страны одобряют вступление Украины в ЕС

Венгрия, Понедельник 14 апреля 2025 11:01
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Оппозиция Венгрии выяснила, сколько жителей страны одобряют вступление Украины в ЕС Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" провела голосование в рамках программы "Голос нации". Консультационные формы заполнили более 1,1 миллиона человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Karpathir.

Председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр объявил результаты голосования. Большинство венгров ответили утвердительно на заданные вопросы.

На вопрос о поддержке вступления Украины в Европейский Союз 58% жителей Венгрии ответили положительно.

Кроме того, 99% согласны с тем, чтобы Венгрия осталась членом Европейского Союза и НАТО. Результат:

Председатель партии "Тиса" пообещал, что если они придут к власти после выборов 2026 года, результаты нынешнего голосования станут "краеугольным камнем" их правительства.

Позиция Орбана

В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет опрос по почте среди венгров об их поддержке вступления Украины в Евросоюз.

С 2010 года правительство Орбана провело более десятка так называемых национальных консультаций по различным вопросам.

Манипулятивные вопросы формулируются способом, который уже содержит правительственную позицию. Результаты не являются юридически обязательными, но используются для укрепления политических решений.

Сейчас Венгрия заблокировала начало переговоров Украины в Европейский Союз.

Из-за пророссийской позиции Будапешта украинцы считают Венгрию враждебной страной. Она находится в одном ряду с такими государствами, как Иран, Китай и КНДР, которые поддерживают кремлевский режим.

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