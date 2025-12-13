ua en ru
Стармер и фон дер Ляйен поговорили о "решающем моменте" для Украины

Великобритания, Суббота 13 декабря 2025 23:22
Стармер и фон дер Ляйен поговорили о "решающем моменте" для Украины Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Британии и Европейской комиссии согласны с тем, что сейчас наступает решающий момент для будущего Украины. Поскольку сейчас идет работа над мирным планом США, который потенциально может прекратить российскую войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление британского правительства по итогам разговора премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Премьер-министр сегодня вечером разговаривал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их дискуссия была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине", - сказано в сообщении.

При этом оба согласились, что сейчас наступает "решающий момент для будущего Украины". Отмечается, что Европа будет с Украиной столько, сколько понадобится для достижения действительно справедливого и прочного мира.

Кроме этого, стороны обсудили прогресс в привлечении для помощи Украине замороженных активов российского режима и меры, объявленные во время саммита Великобритания-ЕС в мае.

Отметим, что США, Украина и Европа продолжают работать над мирным планом. Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.

По данным издания Politico, лидеры Европы рассматривают возможность создания 40-километровой зоны между линиями фронта Украины и РФ в рамках мирного соглашения. Тем временем Украина, по данным издания NYT, в своем обновленном плане отвергла вариант передачи Донбасса России.

Также стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским. Запад имеет ключевое значение в контексте стремления Белого дома достичь мира в Украине.

