Стармер и фон дер Ляйен поговорили о "решающем моменте" для Украины

В Британии и Европейской комиссии согласны с тем, что сейчас наступает решающий момент для будущего Украины. Поскольку сейчас идет работа над мирным планом США, который потенциально может прекратить российскую войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление британского правительства по итогам разговора премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Премьер-министр сегодня вечером разговаривал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их дискуссия была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине", - сказано в сообщении.

При этом оба согласились, что сейчас наступает "решающий момент для будущего Украины". Отмечается , что Европа будет с Украиной столько, сколько понадобится для достижения действительно справедливого и прочного мира.