Украина в обновленном мирном плане отвергла отказ от Донбасса и НАТО, - NYT
В обновленной версии мирного плана США, который Украина передала Вашингтону, отвергается требование передать Донбасс российскому режиму. Также Украина отвергла требование отказаться от вступления в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Издание отмечает, что обновленная версия документа, которую подготовила Украина, состоит из 20 пунктов. Из него выбросили большинство моментов, которые были неприемлемы для Киева и открыто отвечали интересам российского режима - что потенциально сделало план неприемлемым уже для Кремля.
Украина требует правовых гарантий защиты от будущей агрессии России. В частности, предлагается утвердить эти гарантии в Конгрессе США, чтобы сделать их обязательными к исполнению любым американским президентом. Украина достаточно научена уроками Будапештского меморандума и не собирается доверять США "на слово".
Также Киев не собирается выполнять требования президента США Дональда Трампа, который недавно заявил, что Украина должна отказаться от ряда своих территорий. Лидеры Европы и президент Украины Владимир Зеленский считают, что отказ просто вознаградит российский режим за агрессию.
"Из предложения изъяты части первоначального плана Трампа, которые пересекали границы, разрешенные Украиной... Украина должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которые, согласно плану Трампа, она должна была бы уступить", - пишет издание.
Еще одно важное изменение - Украина отвергает требование США отказаться от вступления в НАТО. Потенциально это делает план Украины неприемлемым для России, которая не только хочет оккупировать как можно больше украинской территории, но и помешать Киеву вступить в Альянс.
Ожидается, что дальнейшие переговоры, в том числе по украинской версии мирного плана, продолжатся в понедельник, 15 декабря.
Мирный план США: что известно
Напомним, что первоначальный "мирный план" США, состоявший из 28 пунктов и фактически отражавший российские позиции, был неприемлем для Украины и ее европейских партнеров. После консультаций документ сократили до 20 пунктов и внесли изменения, чтобы он стал более приемлемым для Киева.
Недавно Киев передал США свой ответ на обновленный план, предложив дополнительные идеи для урегулирования спорных моментов. Документ готовился совместно с европейскими партнерами, однако окончательной версии еще нет. "Камни преткновения" - это вопросы территорий, вступления в НАТО и гарантий безопасности.
По данным СМИ, администрация Трампа готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО. Однако официально это не подтверждено, а по данным некоторых изданий, в проектах мирного соглашения американцы используют слово "заверения" вместо "гарантий" - что автоматически превращает гарантии безопасности в бумажку вроде Будапештского меморандума.
Со своей стороны, Европа обеспокоена тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение по завершению войны в Украине, как трамплин для повторного вторжения на территорию Донбасса.