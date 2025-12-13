Украина в обновленном мирном плане отвергла отказ от Донбасса и НАТО, - NYT

В обновленной версии мирного плана США, который Украина передала Вашингтону, отвергается требование передать Донбасс российскому режиму. Также Украина отвергла требование отказаться от вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание отмечает, что обновленная версия документа, которую подготовила Украина, состоит из 20 пунктов. Из него выбросили большинство моментов, которые были неприемлемы для Киева и открыто отвечали интересам российского режима - что потенциально сделало план неприемлемым уже для Кремля.

Украина требует правовых гарантий защиты от будущей агрессии России. В частности, предлагается утвердить эти гарантии в Конгрессе США, чтобы сделать их обязательными к исполнению любым американским президентом. Украина достаточно научена уроками Будапештского меморандума и не собирается доверять США "на слово".

Также Киев не собирается выполнять требования президента США Дональда Трампа, который недавно заявил, что Украина должна отказаться от ряда своих территорий. Лидеры Европы и президент Украины Владимир Зеленский считают, что отказ просто вознаградит российский режим за агрессию.

" Из предложения изъяты части первоначального плана Трампа, которые пересекали границы, разрешенные Украиной... Украина должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которые, согласно плану Трампа, она должна была бы уступить ", - пишет издание.

Еще одно важное изменение - Украина отвергает требование США отказаться от вступления в НАТО. Потенциально это делает план Украины неприемлемым для России, которая не только хочет оккупировать как можно больше украинской территории, но и помешать Киеву вступить в Альянс.

Ожидается, что дальнейшие переговоры, в том числе по украинской версии мирного плана, продолжатся в понедельник, 15 декабря.