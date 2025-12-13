Стармер та фон дер Ляєн поговорили про "вирішальний момент" для України

У Британії та Європейській комісії згодні із тим, що зараз настає вирішальний момент для майбутнього України. Оскільки зараз йде робота над мирним планом США, який потенційно може припинити російську війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву британського уряду за підсумками розмови прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері розмовляв з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня дискусія була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під керівництвом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні", - сказано у повідомленні.

При цьому обидва погодилися, що зараз настає "вирішальний момент для майбутнього України". Зазнача ється, що Європа буде з Україною стільки, скільки знадобиться для досягнення дійсно справедливого та міцного миру.