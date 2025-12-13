Стармер та фон дер Ляєн поговорили про "вирішальний момент" для України
У Британії та Європейській комісії згодні із тим, що зараз настає вирішальний момент для майбутнього України. Оскільки зараз йде робота над мирним планом США, який потенційно може припинити російську війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву британського уряду за підсумками розмови прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері розмовляв з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня дискусія була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під керівництвом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні", - сказано у повідомленні.
При цьому обидва погодилися, що зараз настає "вирішальний момент для майбутнього України". Зазначається, що Європа буде з Україною стільки, скільки знадобиться для досягнення дійсно справедливого та міцного миру.
Окрім цього, сторони обговорили прогрес в залученні для допомоги Україні заморожених активів російського режиму та заходи, оголошені під час саміту Велика Британія-ЄС у травні.
Зазначимо, що США, Україна і Європа продовжують працювати над мирним планом. Зараз найскладнішим є питання територій, а саме Донбасу. Вашингтон вимагає віддати його Росії, а Україна відкидає подібні пропозиції.
За даними видання Politico, лідери Європи розглядають можливість створення 40-кілометрової зони між лініями фронту України та РФ у рамках мирної угоди. Тим часом Україна, за даними видання NYT, в своєму оновленому плані відкинула варіант передачі Донбасу Росії.
Також стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться в Берліні з європейськими лідерами та Зеленським. Захід має ключове значення в контексті прагнення Білого дому досягти миру в Україні.