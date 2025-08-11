ua en ru
Забарный прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ (фото)

Париж, Понедельник 11 августа 2025 10:04
Забарный прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ (фото) Фото: Илья Забарный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский центральный защитник Илья Забарный уже прилетел в столицу Франции, где, как ожидается, заключит соглашение с местным ПСЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ParisSG INFOS.

Когда будет подписано соглашение

В соцсетях появилось фото Забарного из Парижа, на котором он вместе с женой Ангелиной.

"Забарный успешно прибыл и заселился в один из парижских отелей", - говорится в заметке.

По данным RMC Sport, официальное объявление о переходе ожидают уже сегодня, 11 августа.

Стоимость трансфера Забарного из "Борнмута" в ПСЖ составила 63 млн евро, плюс 3 млн евро в виде бонусов. Сам украинец подпишет с парижским клубом пятилетний контракт, по условиям которого за первый сезон в составе своей новой команды он получит 4,5 млн евро без учета бонусов. А с бонусами - годовая зарплата футболиста может вырасти до 8 млн евро.

"Борнмут" купил Забарного в январе 2023 года из киевского "Динамо". В прошлом сезоне защитник отыграл за английский клуб 39 матчей и помог команде финишировать на 9-м месте в АПЛ.

ПСЖ, который является действующим победителем Лиги чемпионов, стартует в новом сезоне 13 августа матчем за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма".

