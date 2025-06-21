"Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному: на украинца есть другие претенденты
Английский "Борнмут" отклонил уже второе предложение французского ПСЖ по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Что не устраивает "Борнмут"
По данным британского СМИ, действующие победители Лиги чемпионов предлагали выкупить контракт украинца за 55 миллионов фунтов. Однако "Борнмут" ответил отказом, настаивая на сумме в 70 миллионов.
Ожидается, что в ближайшие дни французский клуб пришлет третье предложение, которое должно стать решающим в переговорах.
Другие претенденты
Вместе с французами, интерес к Забарному проявляют и несколько клубов английской Премьер-лиги: в частности, "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" и "Брайтон". Однако именно ПСЖ пока ближе всего к финализации трансфера.
Сам футболист не против продолжить карьеру в АПЛ, но возможность перейти в клуб уровня ПСЖ его привлекает.
В частности, издание Sports Boom утверждает, что личные условия контракта с парижанами Забарный уже согласовал - речь идет о соглашении до 2030 года.
Что известно о Забарном
Защитник присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.
В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.
Всего Забарный сыграл за "Борнмут" 86 поединков, отметившись одним голом и одним ассистом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 42 млн евро.
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