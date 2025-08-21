Не стали на воинский учет по новому адресу? Как легко оплатить штраф в "Резерв+"

Недавно украинцы получили возможность оплачивать штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу (после смены места жительства) с помощью приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как оплатить штраф в "Резерв+": алгоритм действий

Согласно информации МОУ, в приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за еще одно нарушение правил (порядка) воинского учета. Речь идет о не постановке на воинский учет по новому адресу - после смены места жительства.

Алгоритм действий при этом следующий:

загрузить "Резерв+";

перейти в раздел "Штрафы онлайн";

подать заявление о признании нарушения.

Далее - в течение трех дней - территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должен:

рассмотреть заявление;

прислать постановление.

После этого у человека появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен (что составляет 50% от полной суммы).

На оплату при этом есть только 20 дней.

"Резерв+" расширяет свой функционал (иллюстрация: mod.gov.ua)

"После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет", - уточнили в министерстве.

Отмечается в то же время, что оплата штрафа:

позволяет закрыть соответствующее нарушение;

не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета.

Какое наказание "светит" за игнорирование штрафа

В Минобороны сообщили, что тем, кто не "закроет" штраф в течение 20 дней, придется оплатить его полную сумму - 17 тысяч гривен.

"В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 гривен", - отметили в ведомстве.

Если же игнорировать штраф в целом - с момента решения о его вынесении (40 дней) - дело поступит в исполнительную службу.

Украинцам объяснили, что это может привести к:

блокированию банковских счетов;

аресту имущества или транспорта;

внесению в Единый реестр должников.

"До конца августа в "Резерв+" планируют добавить все другие виды нарушений правил воинского учета, за которые можно будет оплатить штраф", - подытожили в МОУ.