ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не стали на воинский учет по новому адресу? Как легко оплатить штраф в "Резерв+"

Четверг 21 августа 2025 06:40
UA EN RU
Не стали на воинский учет по новому адресу? Как легко оплатить штраф в "Резерв+" Украинцам обещают еще больше возможностей в "Резерв+" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно украинцы получили возможность оплачивать штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу (после смены места жительства) с помощью приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как оплатить штраф в "Резерв+": алгоритм действий

Согласно информации МОУ, в приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за еще одно нарушение правил (порядка) воинского учета. Речь идет о не постановке на воинский учет по новому адресу - после смены места жительства.

Алгоритм действий при этом следующий:

  • загрузить "Резерв+";
  • перейти в раздел "Штрафы онлайн";
  • подать заявление о признании нарушения.

Далее - в течение трех дней - территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должен:

  • рассмотреть заявление;
  • прислать постановление.

После этого у человека появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен (что составляет 50% от полной суммы).

На оплату при этом есть только 20 дней.

Не стали на воинский учет по новому адресу? Как легко оплатить штраф в &quot;Резерв+&quot;"Резерв+" расширяет свой функционал (иллюстрация: mod.gov.ua)

"После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет", - уточнили в министерстве.

Отмечается в то же время, что оплата штрафа:

  • позволяет закрыть соответствующее нарушение;
  • не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета.

Какое наказание "светит" за игнорирование штрафа

В Минобороны сообщили, что тем, кто не "закроет" штраф в течение 20 дней, придется оплатить его полную сумму - 17 тысяч гривен.

"В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 гривен", - отметили в ведомстве.

Если же игнорировать штраф в целом - с момента решения о его вынесении (40 дней) - дело поступит в исполнительную службу.

Украинцам объяснили, что это может привести к:

  • блокированию банковских счетов;
  • аресту имущества или транспорта;
  • внесению в Единый реестр должников.

"До конца августа в "Резерв+" планируют добавить все другие виды нарушений правил воинского учета, за которые можно будет оплатить штраф", - подытожили в МОУ.

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.

Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".

При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".

Читайте также, какие услуги доступны украинцам в "Резерв+".

Читайте РБК-Украина в Google News
служба в армії послуги Мобилизация в Украине Воинский учет Штрафы Документы Приложение
Новости
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине