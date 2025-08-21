Не стали на воинский учет по новому адресу? Как легко оплатить штраф в "Резерв+"
Недавно украинцы получили возможность оплачивать штрафы за непостановку на воинский учет по новому адресу (после смены места жительства) с помощью приложения "Резерв+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как оплатить штраф в "Резерв+": алгоритм действий
Согласно информации МОУ, в приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за еще одно нарушение правил (порядка) воинского учета. Речь идет о не постановке на воинский учет по новому адресу - после смены места жительства.
Алгоритм действий при этом следующий:
- загрузить "Резерв+";
- перейти в раздел "Штрафы онлайн";
- подать заявление о признании нарушения.
Далее - в течение трех дней - территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должен:
- рассмотреть заявление;
- прислать постановление.
После этого у человека появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен (что составляет 50% от полной суммы).
На оплату при этом есть только 20 дней.
"Резерв+" расширяет свой функционал (иллюстрация: mod.gov.ua)
"После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет", - уточнили в министерстве.
Отмечается в то же время, что оплата штрафа:
- позволяет закрыть соответствующее нарушение;
- не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета.
Какое наказание "светит" за игнорирование штрафа
В Минобороны сообщили, что тем, кто не "закроет" штраф в течение 20 дней, придется оплатить его полную сумму - 17 тысяч гривен.
"В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 гривен", - отметили в ведомстве.
Если же игнорировать штраф в целом - с момента решения о его вынесении (40 дней) - дело поступит в исполнительную службу.
Украинцам объяснили, что это может привести к:
- блокированию банковских счетов;
- аресту имущества или транспорта;
- внесению в Единый реестр должников.
"До конца августа в "Резерв+" планируют добавить все другие виды нарушений правил воинского учета, за которые можно будет оплатить штраф", - подытожили в МОУ.
Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.
Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".
При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".
