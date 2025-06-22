Что означает каждый статус в "Резерв+": разъяснение ТЦК

В приложении "Резерв+" граждане могут увидеть различные статусы по воинскому учету. Они имеют свое значение и необходимость действий почти в каждом случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК и СП.

"Выявлены нарушения правил воинского учета"

Такое сообщение в приложении "Резерв+" обычно отображается тем, по кому были выявлены некоторые нарушения правил воинского учета.

Если при этом лента для отображения статуса имеет красный цвет, то это означает, что по этому лицу было направление в органы Национальной полиции для доставки в ТЦК и СП.

Что делать: как можно быстрее обратиться в ТЦК, где вы находитесь на учете.

"Требует уточнения"

Этот статус означает, что гражданин есть в реестре "Оберег", однако не закреплен ни за одним ТЦК.

Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации и подайте необходимые документы. Записаться в электронную очередь можно онлайн: https://echerga.mod.gov.ua/

ТЦК обновит данные в электронном реестре "Оберег", поэтому обновленный статус будет автоматически загружен в приложение.

"Исключен с учета"

Этот статус присваивается непригодным к военной службе по заключению ВВК, а также тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете.

На этих граждан не распространяются правила касательно военнообязанных.

Военнослужащие могут пользоваться отдельным приложением - "Армия+".

"Снят с учета"

Этот статус может отображаться тем лицам, которые:

выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины,

призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений,

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера,

зачислены в военный оперативный резерв,

в других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

"Данные в реестре "Оберіг" не найдены"

Это сообщение означает, что данные о вас не оцифрованы или внесены некорректно.

Что делать: в таком случае необходимо обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете.