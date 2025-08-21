Не стали на військовий облік за новою адресою? Як легко сплатити штраф у "Резерв+"

Нещодавно українці отримали можливість сплачувати штрафи за непостановку на військовий облік за новою адресою (після зміни місця проживання) за допомогою додатку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як сплатити штраф у "Резерв+": алгоритм дій

Згідно з інформацією МОУ, в застосунку "Резерв+" з'явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил (порядку) військового обліку. Йдеться про не постановку на військовий облік за новою адресою - після зміни місця проживання.

Алгоритм дій при цьому є таким:

завантажити "Резерв+";

перейти до розділу "Штрафи онлайн";

подати заяву про визнання порушення.

Далі - впродовж трьох днів - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинен:

розглянути заяву;

надіслати постанову.

Після цього в людини з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень (що є 50% від повної суми).

На сплату при цьому є лише 20 днів.

"Резерв+" розширює свій функціонал (ілюстрація: mod.gov.ua)

"Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне", - уточнили в міністерстві.

Наголошується водночас, що сплата штрафу:

дозволяє закрити відповідне порушення;

не скасовує обов'язку виконувати вимоги військового обліку.

Яке покарання "світить" за ігнорування штрафу

У Міноборони повідомили, що тим, хто не "закриє" штраф впродовж 20 днів, доведеться сплатити його повну суму - 17 тисяч гривень.

"У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень", - наголосили у відомстві.

Якщо ж ігнорувати штраф в цілому - з моменту рішення про його винесення (40 днів) - справа надійде до виконавчої служби.

Українцям пояснили, що це може призвести до:

блокування банківських рахунків;

арешту майна або транспорту;

внесення до Єдиного реєстру боржників.

"До кінця серпня в "Резерв+" планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф", - підсумували в МОУ.