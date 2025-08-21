Не стали на військовий облік за новою адресою? Як легко сплатити штраф у "Резерв+"
Нещодавно українці отримали можливість сплачувати штрафи за непостановку на військовий облік за новою адресою (після зміни місця проживання) за допомогою додатку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Як сплатити штраф у "Резерв+": алгоритм дій
Згідно з інформацією МОУ, в застосунку "Резерв+" з'явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил (порядку) військового обліку. Йдеться про не постановку на військовий облік за новою адресою - після зміни місця проживання.
Алгоритм дій при цьому є таким:
- завантажити "Резерв+";
- перейти до розділу "Штрафи онлайн";
- подати заяву про визнання порушення.
Далі - впродовж трьох днів - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинен:
- розглянути заяву;
- надіслати постанову.
Після цього в людини з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень (що є 50% від повної суми).
На сплату при цьому є лише 20 днів.
"Резерв+" розширює свій функціонал (ілюстрація: mod.gov.ua)
"Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне", - уточнили в міністерстві.
Наголошується водночас, що сплата штрафу:
- дозволяє закрити відповідне порушення;
- не скасовує обов'язку виконувати вимоги військового обліку.
Яке покарання "світить" за ігнорування штрафу
У Міноборони повідомили, що тим, хто не "закриє" штраф впродовж 20 днів, доведеться сплатити його повну суму - 17 тисяч гривень.
"У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень", - наголосили у відомстві.
Якщо ж ігнорувати штраф в цілому - з моменту рішення про його винесення (40 днів) - справа надійде до виконавчої служби.
Українцям пояснили, що це може призвести до:
- блокування банківських рахунків;
- арешту майна або транспорту;
- внесення до Єдиного реєстру боржників.
"До кінця серпня в "Резерв+" планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф", - підсумували в МОУ.
Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.
Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис".
При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".
Читайте також, які послуги доступні українцям у "Резерв+".