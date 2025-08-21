ua en ru
Не стали на військовий облік за новою адресою? Як легко сплатити штраф у "Резерв+"

Четвер 21 серпня 2025 06:40
Не стали на військовий облік за новою адресою? Як легко сплатити штраф у "Резерв+" Українцям обіцяють ще більше можливостей у "Резерв+" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно українці отримали можливість сплачувати штрафи за непостановку на військовий облік за новою адресою (після зміни місця проживання) за допомогою додатку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як сплатити штраф у "Резерв+": алгоритм дій

Згідно з інформацією МОУ, в застосунку "Резерв+" з'явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил (порядку) військового обліку. Йдеться про не постановку на військовий облік за новою адресою - після зміни місця проживання.

Алгоритм дій при цьому є таким:

  • завантажити "Резерв+";
  • перейти до розділу "Штрафи онлайн";
  • подати заяву про визнання порушення.

Далі - впродовж трьох днів - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинен:

  • розглянути заяву;
  • надіслати постанову.

Після цього в людини з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень (що є 50% від повної суми).

На сплату при цьому є лише 20 днів.

Не стали на військовий облік за новою адресою? Як легко сплатити штраф у &quot;Резерв+&quot;"Резерв+" розширює свій функціонал (ілюстрація: mod.gov.ua)

"Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне", - уточнили в міністерстві.

Наголошується водночас, що сплата штрафу:

  • дозволяє закрити відповідне порушення;
  • не скасовує обов'язку виконувати вимоги військового обліку.

Яке покарання "світить" за ігнорування штрафу

У Міноборони повідомили, що тим, хто не "закриє" штраф впродовж 20 днів, доведеться сплатити його повну суму - 17 тисяч гривень.

"У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень", - наголосили у відомстві.

Якщо ж ігнорувати штраф в цілому - з моменту рішення про його винесення (40 днів) - справа надійде до виконавчої служби.

Українцям пояснили, що це може призвести до:

  • блокування банківських рахунків;
  • арешту майна або транспорту;
  • внесення до Єдиного реєстру боржників.

"До кінця серпня в "Резерв+" планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф", - підсумували в МОУ.

Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.

Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис".

При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".

Читайте також, які послуги доступні українцям у "Резерв+".

служба в армії послуги Мобілізація в Україні Військовий облік Штрафи Документи Додаток
