Стали известны все ключевые встречи Зеленского на Генассамблее ООН
Лидера Украины Владимира Зеленского ждет ряд важных двусторонних встреч с президентами, генсеком НАТО и представителями международных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.
Глава государства примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи в 16:15 по киевскому времени.
После выступления президент проведет ряд переговоров с:
-
президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой,
-
генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином,
-
президентом Анголы Жуаном Лоренсом,
-
президентом Панамы Хосе Мулино.
Зеленский также встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.
Запланированы переговоры с королем Швеции Карлом XVI Густавом и президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.
Президент Украины проведет встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей. Также он встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и украинской общиной в США.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Президент Украины после разговора с Трампом сказал журналистам, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.
После встречи в своей соцсети Truth Social Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории.
Хотя ранее Трамп неоднократно заявлял, что Украине придется уступить территории.
В ответ президент Украины назвал такое заявление очень "позитивным сигналом".