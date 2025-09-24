ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стали известны все ключевые встречи Зеленского на Генассамблее ООН

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 16:01
UA EN RU
Стали известны все ключевые встречи Зеленского на Генассамблее ООН Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Лидера Украины Владимира Зеленского ждет ряд важных двусторонних встреч с президентами, генсеком НАТО и представителями международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Глава государства примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи в 16:15 по киевскому времени.

После выступления президент проведет ряд переговоров с:

  • президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой,

  • генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином,

  • президентом Анголы Жуаном Лоренсом,

  • президентом Панамы Хосе Мулино.

Зеленский также встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.

Запланированы переговоры с королем Швеции Карлом XVI Густавом и президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.

Президент Украины проведет встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей. Также он встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и украинской общиной в США.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины после разговора с Трампом сказал журналистам, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

После встречи в своей соцсети Truth Social Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории.

Хотя ранее Трамп неоднократно заявлял, что Украине придется уступить территории.

В ответ президент Украины назвал такое заявление очень "позитивным сигналом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"