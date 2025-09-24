Стали известны все ключевые встречи Зеленского на Генассамблее ООН

Лидера Украины Владимира Зеленского ждет ряд важных двусторонних встреч с президентами, генсеком НАТО и представителями международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Президент Украины проведет встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей. Также он встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и украинской общиной в США.

Запланированы переговоры с королем Швеции Карлом XVI Густавом и президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.

Зеленский также встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.

После выступления президент проведет ряд переговоров с:

Глава государства примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи в 16:15 по киевскому времени.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины после разговора с Трампом сказал журналистам, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

После встречи в своей соцсети Truth Social Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории.

Хотя ранее Трамп неоднократно заявлял, что Украине придется уступить территории.

В ответ президент Украины назвал такое заявление очень "позитивным сигналом".