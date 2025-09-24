Стали відомі всі ключові зустрічі Зеленського на Генасамблеї ООН
Лідера України Володимира Зеленського чекає низка важливих двосторонніх зустрічей із президентами, генсеком НАТО та представниками міжнародних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речника президента України Сергія Никифорова журналістам.
Глава держави візьме участь у загальних дебатах Генеральної асамблеї о 16:15 за київським часом.
Після виступу президент проведе низку переговорів з:
-
президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою,
-
генеральним секретарем Організації американських держав Альбертом Рамдіном,
-
президентом Анголи Жуаном Лоренсом,
-
президентом Панами Хосе Муліно.
Зеленський також зустрінеться з Генральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і візьме участь у П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи.
Заплановані переговори з королем Швеції Карлом XVI Густавом і президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа.
Президент України проведе зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сенату США і Палати представників. Також він зустрінеться із представниками єврейських організацій США, керівництвом провідних американських компаній і українською громадою в США.
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Президент України після розмови з Трампом сказав журналістам, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.
Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території.
Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.
У відповідь президент України назвав таку заяву дуже "позитивним сигналом".