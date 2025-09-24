ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стали відомі всі ключові зустрічі Зеленського на Генасамблеї ООН

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 16:01
UA EN RU
Стали відомі всі ключові зустрічі Зеленського на Генасамблеї ООН Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Лідера України Володимира Зеленського чекає низка важливих двосторонніх зустрічей із президентами, генсеком НАТО та представниками міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речника президента України Сергія Никифорова журналістам.

Глава держави візьме участь у загальних дебатах Генеральної асамблеї о 16:15 за київським часом.

Після виступу президент проведе низку переговорів з:

  • президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою,

  • генеральним секретарем Організації американських держав Альбертом Рамдіном,

  • президентом Анголи Жуаном Лоренсом,

  • президентом Панами Хосе Муліно.

Зеленський також зустрінеться з Генральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і візьме участь у П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи.

Заплановані переговори з королем Швеції Карлом XVI Густавом і президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа.

Президент України проведе зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сенату США і Палати представників. Також він зустрінеться із представниками єврейських організацій США, керівництвом провідних американських компаній і українською громадою в США.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України після розмови з Трампом сказав журналістам, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території.

Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.

У відповідь президент України назвав таку заяву дуже "позитивним сигналом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН
Новини
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"