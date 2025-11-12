ССО показали видео зачистки россиян на Лиманском направлении: захвачены трофеи

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и взяли трофеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

В сообщении сказано, что операторы отработали на Лиманском направлении в Донецкой области. В результате специальных действий была зачищена одна из российских позиций. Три российских оккупанта, которые там находились, были ликвидированы.

Благодаря операции были захвачены важные трофеи - в частности, радиостанции, которые находились на этой позиции. Также в руки операторов ССО попали личные документы ликвидированных россиян.

"Никаких случайных действий - только слаженная работа, холодная концентрация и четкий результат", - добавили в сообщении.