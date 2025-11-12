ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ССО показали видео зачистки россиян на Лиманском направлении: захвачены трофеи

Украина, Среда 12 ноября 2025 18:51
UA EN RU
ССО показали видео зачистки россиян на Лиманском направлении: захвачены трофеи Иллюстративное фото: Силы специальных операций ВСУ (Минобороны Украины)
Автор: Антон Корж

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и взяли трофеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

В сообщении сказано, что операторы отработали на Лиманском направлении в Донецкой области. В результате специальных действий была зачищена одна из российских позиций. Три российских оккупанта, которые там находились, были ликвидированы.

Благодаря операции были захвачены важные трофеи - в частности, радиостанции, которые находились на этой позиции. Также в руки операторов ССО попали личные документы ликвидированных россиян.

"Никаких случайных действий - только слаженная работа, холодная концентрация и четкий результат", - добавили в сообщении.

Битва за Покровск

Отметим, самая сложная ситуация сейчас под Покровском в Донецкой области. Россияне, пользуясь погодными условиями, осуществили массированный штурм на трассе Селидово-Покровск, который имел частичный успех. По предварительным оценкам, в городе сейчас находится более 300 голов живой силы россиян.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оборона Покровска продолжается. О потере контроля над городом, или оперативном окружении россиянами сил ВСУ в Покровске говорить не стоит - этого нет.

ССО также участвуют в обороне Покровска. Дроны операторов 144-го центра ССО занимаются ликвидацией российских оккупантов, уничтожают технику, укрытия и склады россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Силы специальных операций Война в Украине
Новости
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа