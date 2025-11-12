ССО показали відео зачистки росіян на Лиманському напрямку: захоплено трофеї

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри роботи своїх бійців на Лиманському напрямку. Оператори 8-го полку ССО зачистили російські позиції та взяли трофеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.

У повідомленні сказано, що оператори відпрацювали на Лиманському напрямку на Донеччині. В результаті спеціальних дій було зачищено одну з російських позицій. Трьох російських окупантів, які там перебували, було ліквідовано.

Завдяки операції було захоплено важливі трофеї - зокрема, радіостанції, які знаходилися на цій позиції. Також до рук операторів ССО потрапили особисті документи ліквідованих росіян.

"Жодних випадкових дій - лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат", - додали у повідомленні.