ССО показали відео зачистки росіян на Лиманському напрямку: захоплено трофеї
Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри роботи своїх бійців на Лиманському напрямку. Оператори 8-го полку ССО зачистили російські позиції та взяли трофеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.
У повідомленні сказано, що оператори відпрацювали на Лиманському напрямку на Донеччині. В результаті спеціальних дій було зачищено одну з російських позицій. Трьох російських окупантів, які там перебували, було ліквідовано.
Завдяки операції було захоплено важливі трофеї - зокрема, радіостанції, які знаходилися на цій позиції. Також до рук операторів ССО потрапили особисті документи ліквідованих росіян.
"Жодних випадкових дій - лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат", - додали у повідомленні.
Битва за Покровськ
Зазначимо, найскладніша ситуація зараз під Покровськом в Донецькій області. Росіяни, користуючись погодними умовами, здійснили масований штурм на трасі Селідове-Покровськ, який мав частковий успіх. За попередніми оцінками, у місті зараз перебуває понад 300 голів живої сили росіян.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, оборона Покровська триває. Про втрату контролю над містом, або оперативне оточення росіянами сил ЗСУ в Покровську говорити не варто - цього немає.
ССО також беруть участь в обороні Покровська. Дрони операторів 144-го центру ССО займаються ліквідацією російських окупантів, знищують техніку, укриття та склади росіян.