ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне массированно штурмовали Покровск на легкой технике, имели частичный успех, - ДШВ

Покровск, Донецкая область, Среда 12 ноября 2025 15:50
UA EN RU
Россияне массированно штурмовали Покровск на легкой технике, имели частичный успех, - ДШВ Фото: россияне массированно штурмовали Покровск на легкой технике (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский массированный штурм Покровска на легкой технике, который на днях состоялся на трассе Селидово-Покровск, имел частичный успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ситуация в Покровске

"Массированный штурм Покровска врага на легкой технике, который на днях состоялся на трассе Селидово-Покровск, имел частичный успех. Часть техники удалось уничтожить еще на подступах к Покровску, а часть - в самом городе. Продолжаются поисково-ударные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за вчера, 11 ноября, Силы обороны уничтожили в Покровске и на подступах к городу 5 мотоциклов и 5 автомобилей.

Также Силы обороны работают над уничтожением огневых позиций, которые противнику удалось за последние дни обустроить в отдельных кварталах Покровска.

Ситуация в Мирнограде

В то же время в Мирнограде враг продолжает давить на оборону ВСУ постоянными атаками. Но попасть в город противнику не удается. Логистика для украинских войск обеспечивается.

Также фиксируются планы противника атаковать Мирноград со стороны Гродовки с помощью бронетехники.

"Штатные подразделения 7 корпуса ШР ДШВ привлечены к операциям, которые улучшают тактическое положение защитников Покровской агломерации и позволяет им выполнять определенные задачи", - отметили военные.

Как сообщается, в районе Мирнограда одна из бригад 7 корпуса ДШВ отражает атаки малых групп противника по 2-4 человека, которые круглосуточно пытаются инфильтроваться в юго-восточные окраины города.

Враг для корректировки своего перемещения используют "Мавики", а для логистики - легкую технику, в частности, мотоциклы.

Еще одно подразделение ДШВ во взаимодействии со смежниками сдерживает противника в Красном Лимане. Этот населенный пункт россияне рассматривают как плацдарм для штурма Мирнограда с севера. Десантники уничтожают оккупантов и не дают врагу реализовать замысел.

На видео, опубликованном 7-м корпусом ДШВ, показано уничтожение российской техники во время штурма по трассе Селидово-Покровск и в самом Покровске.

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление, где российские войска пытаются окружить город с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Недавно представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Также ранее Генштаб опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

В командовании отметили, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Покровск Десантно-штурмовые войска Война в Украине
Новости
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа