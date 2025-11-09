ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ССО уничтожают пехоту РФ под Покровском: появились кадры точных ударов по врагу

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 14:24
UA EN RU
ССО уничтожают пехоту РФ под Покровском: появились кадры точных ударов по врагу Фото: под Покровском россияне "просачиваются" малыми группами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Силы специальных операций продолжают сдерживать наступление российских войск на подступах к Покровску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 144-й Центр Сил специальных операций.

Операторы FPV-дронов и тяжелых бомберов 144-го Центра Сил специальных операций продолжают ликвидировать вражеских пехотинцев, которые пытаются просачиваться в Покровск малыми группами.

Слаженная работа украинских экипажей позволяет осуществлять точные сбросы боеприпасов и направлять ударные "птички" непосредственно по российским военным.

По словам военных, вражеские подразделения пытаются прорываться в город как в дневное, так и в ночное время, однако ССО системно срывают такие попытки.

Такие действия значительно усиливают оборону и помогают украинским силам удерживать позиции на земле, отражая штурмы оккупантов.

Ситуация на фронте

Напомним, что всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 196 боевых столкновений.

Заметим, что даже несмотря на постоянную активность россиян, украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, боевую бронированную машину, 19 артиллерийских систем, 440 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 8 ракет и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Покровск
Новости
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины