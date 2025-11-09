ССО уничтожают пехоту РФ под Покровском: появились кадры точных ударов по врагу

Силы специальных операций продолжают сдерживать наступление российских войск на подступах к Покровску.

Операторы FPV-дронов и тяжелых бомберов 144-го Центра Сил специальных операций продолжают ликвидировать вражеских пехотинцев, которые пытаются просачиваться в Покровск малыми группами.

Слаженная работа украинских экипажей позволяет осуществлять точные сбросы боеприпасов и направлять ударные "птички" непосредственно по российским военным.

По словам военных, вражеские подразделения пытаются прорываться в город как в дневное, так и в ночное время, однако ССО системно срывают такие попытки.

Такие действия значительно усиливают оборону и помогают украинским силам удерживать позиции на земле, отражая штурмы оккупантов.