ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

О контроле россиян над Покровском или окружении Сил обороны речь не идет, - Сырский

Среда 12 ноября 2025 18:30
UA EN RU
О контроле россиян над Покровском или окружении Сил обороны речь не идет, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский отметил, что стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

"Для этого совершил поездку на Покровское направление. Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия", - сообщил главнокомандующий.

По его словам, Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага и сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины.

Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных - для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", - отметил Сырский.

Он рассказал, что на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже - уничтожение легкой вражеской техники.

Как отметил главнокомандующий, Силы обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.

Поиск и уничтожение врага, по словам Сырского, продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 кв. км территории Покровского района Донецкой области.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и для этого перебрасывают туда дополнительные силы.

Россияне использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Недавно представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

На днях российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
Новости
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа