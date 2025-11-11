ua en ru
Более 300 россиян в Покровске пытаются выйти на северные границы города, - ДШВ

Вторник 11 ноября 2025 11:50
Более 300 россиян в Покровске пытаются выйти на северные границы города, - ДШВ Фото иллюстративное: более 300 россиян в Покровске пытаются выйти на северные границы города (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

Как пояснили в ДШВ, в течение последних дней россияне активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман.

"Это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности", - пояснили в командовании.

По данным десантников, сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной - выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию.

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы даже в условиях низкой видимости.

С начала ноября было ликвидировано 162 россиян, еще 39 получили ранения. К зачистке города привлечены различные подразделения - БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие.

Что предшествовало

Вчера вечером в сети распространили видео, на котором, как утверждается, зафиксирован вход российских войск в Покровск со стороны Донецка. Оккупанты пользуются густым туманом, чтобы максимально приблизиться к городу.

На кадрах не видно тяжелой бронетехники - только мотоциклы и легковые автомобили. Также некоторые захватчики идут пешком.

Бои за Покровск

Как известно, уже долгое время Покровское направление является самым горячим участком фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за сам город Покровск.

По данным утренней сводки Генштаба, в течение суток на Покровском направлении ВСУ остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

Ранее спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина заявил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов в городской застройке Покровска.

Донецкая область Покровск Война в Украине
